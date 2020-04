Alberto Matano e Lorella Cuccarini giornalista svela “Non è stato facile”

da lanostratv.it

Il giornalista e autore televisivo Giancarlo De Andreis interviene con la sua rubrica La tv vista da internet sul settimanale Dipiù TV. E parla della parabola ascendente di Lorella Cuccarini e Alberto Matano alla conduzione de La vita in diretta. Infatti non è stato facile per i due conduttori, all’esordio come coppia nell’ultima stagione del programma, assicurarsi l’affetto dei telespettatori.

Adesso, però, i due sembrano aver trovato il giusto affiatamento e il pubblico se ne accorge e gliene dà merito. De Andreis, con un occhio vigile sul web, rivela che Alberto e Lorella hanno ricevuto l’approvazione dei principali blog televisivi. “Per loro non è stato facile, ma piano piano ce l’anno fatta. La capacità di raccontare, pur tra le mille difficoltà dell’attuale emergenza, ha consentito ai due conduttori di trovare una loro identità”.

“A La vita in diretta mai spettacolarizzazioni”

Giancarlo De Andreis, giornalista e autore televisivo, fa il suo elogio alla coppia di conduttori formata da Alberto Matano e Lorella Cuccarini nella sua rubrica La tv vista dal web su Dipiù TV. Secondo De Andreis, che ha interrogato a proposito i principali portali di informazione televisiva sul web, uno dei segreti dell’affinità di cui i due stanno dando mostra risiederebbe nella professionalità. E nella familiarità con cui portano le notizie nelle case degli italiani: “Storie e notizie spesso drammatiche, ma sempre senza spettacolarizzazioni o cadute di stile”.

La vita in diretta Lorella Cuccarini e Alberto Matano verso la conferma?

A sostegno dell’analisi della rete condotta da Gianfranco De Andreis, circolano già delle voci che vorrebbero Alberto Matano e Lorella Cuccarini riconfermati anche per la prossima stagione de La vita in diretta. Sarà vero? Non ci resta che aspettare.

