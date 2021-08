Vuoi guardare il video di “Aida Arena di Verona Rai 3”?

“Aida Arena di Verona Rai 3” (VIDEO)

da raiplay.it

“Aida Arena di Verona Rai 3” è il capolavoro di Giuseppe Verdi e titolo iconico per l’Arena di Verona. L’allestimento, poi, utilizza immagini del Museo Egizio di Torino per narrare l’antico Egitto. Inoltre, sul podio c’è Diego Matheuz. Sul palco, poi, i protagonisti sono Simon Lim, Anita Rachvelishvili, Angela Meade, Jorge de Leòn, Michele Pertusi, Luca Salsi, Riccardo Rados. Comunque, è il capolavoro di Giuseppe Verdi e titolo iconico per l’Arena di Verona. L’allestimento, poi, utilizza immagini del Museo Egizio di Torino per narrare l’antico Egitto.

“AIDA ARENA DI VERONA RAI 3” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

