“After Life 3” scheda e recensione della serie tv Netflix

Disponibile su: Netflix

Genere: Commedia

Anno: 2021

Ideatore: Ricky Gervais

Cast: Ricky Gervais, Tom Basden, David Bradley, Kerry Godliman, Ashley Jensen, Ace Frehley, Tony Way, Tim Plester, Laura Patch

Paese: Regno Unito

Durata: 30 minuti

Episodi: 6

Voto (media ponderata): 4 (su 5)

La trama

La commedia segue Tony, un uomo che aveva una vita quasi perfetta prima della morte improvvisa di sua moglie Lisa. Dopo questo evento drammatico, Tony prende in breve considerazione l’idea di uccidersi. Ma invece, passa all’attacco e decide di vivere per punire il mondo, dicendo e facendo ciò che gli pare.

“After Life 3” scheda e recensione della serie tv Netflix – La recensione di MoviePlayer.it

Ricky Gervais ha saputo ideare e compiere il perfetto costrutto televisivo senza mai scadere nella retorica o nel facile sentimentalismo. Fedele a se stesso, il suo Tony riesce a maturare senza mai tradirsi. Come direbbe Sorrentino, “non si è disunito” e questo ci piace.

Recensione di Elisa Torsiello. Voto: 4.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di BadTaste.com

Ciò che la serie perde in coraggio dissacrante, lo guadagna in calore emotivo. Il palato di alcuni potrebbe non gradire la svolta tenera di After Life, ma nella sua conclusione agrodolce ci piace vedere la risposta affettuosa al cinismo del mondo contingente. Un’oasi mite ed eterna, in cui il cambiamento è sempre in positivo e l’umorismo va a braccetto con la commozione del cuore.

Recensione di Alessia Pelonzi. Voto: 4.5 (su 5) – Leggi la recensione completa

La recensione di Cinematographe.it

Che sia con un sorriso, con un semplice gesto, con una donazione, con delle scuse sentite, Anne ci dice che tutti ogni giorno possiamo salvare delle vite. E questo è l’ennesimo regalo che Ricky Gervais ci fa. Consegnarci in un periodo così difficile per tutti, tra tanta bruttezza, volgarità, solitudine e paura un messaggio di gentilezza e amore verso il prossimo. Anche quando diventa difficile aprirsi agli altri.

Recensione di Caterina Sabato. Voto: 4 (su 5) – Leggi la recensione completa

