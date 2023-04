Vuoi guardare il video di “Affari tuoi” puntata di oggi 17 aprile 2023?

“Affari tuoi” puntata di oggi 17 aprile (VIDEO)

da raiplay.it

“Affari tuoi”, puntata 17 aprile 2023, è il programma che torna nella sua versione originale, con qualche gustosa novità. Poi, in ogni appuntamento ci sono 20 rappresentanti delle 20 regioni italiane. E, inoltre, uno di loro sarà il concorrente protagonista della serata. Poi, il pacco contiene un premio che va da zero euro a un massimo di 300 mila euro. Inoltre, il concorrente estratto giocherà con al suo fianco un familiare o un amico. Poi, il concorrente riceve via via delle offerte più o meno allettanti dal ‘Dottore’. Inoltre, attenzione: non c’è più l’apparecchio vecchio stile con la cornetta, ma uno smartphone. Comunque, è il programma che torna nella sua versione originale, con qualche gustosa novità. Poi, in ogni appuntamento ci sono 20 rappresentanti delle 20 regioni italiane.

E, inoltre, uno di loro sarà il concorrente protagonista della serata. Poi, il pacco contiene un premio che va da zero euro a un massimo di 300 mila euro. Inoltre, il concorrente estratto giocherà con al suo fianco un familiare o un amico. Poi, il concorrente riceve via via delle offerte più o meno allettanti dal ‘Dottore’. Inoltre, attenzione: non c’è più l’apparecchio vecchio stile con la cornetta, ma uno smartphone. Tuttavia, è il programma che torna nella sua versione originale, con qualche gustosa novità. Poi, in ogni appuntamento ci sono 20 rappresentanti delle 20 regioni italiane. E, inoltre, uno di loro sarà il concorrente protagonista della serata. Poi, il pacco contiene un premio che va da zero euro a un massimo di 300 mila euro. Inoltre, il concorrente estratto giocherà con al suo fianco un familiare o un amico.

“Affari tuoi”, puntata 17 aprile 2023, è il programma che torna nella sua versione originale, con qualche gustosa novità. Poi, in ogni appuntamento ci sono 20 rappresentanti delle 20 regioni italiane. E, inoltre, uno di loro sarà il concorrente protagonista della serata. Poi, il pacco contiene un premio che va da zero euro a un massimo di 300 mila euro. Inoltre, il concorrente estratto giocherà con al suo fianco un familiare o un amico. Poi, il concorrente riceve via via delle offerte più o meno allettanti dal ‘Dottore’. Inoltre, attenzione: non c’è più l’apparecchio vecchio stile con la cornetta, ma uno smartphone. Comunque, è il programma che torna nella sua versione originale, con qualche gustosa novità. Poi, in ogni appuntamento ci sono 20 rappresentanti delle 20 regioni italiane.

E, inoltre, uno di loro sarà il concorrente protagonista della serata. Poi, il pacco contiene un premio che va da zero euro a un massimo di 300 mila euro. Inoltre, il concorrente estratto giocherà con al suo fianco un familiare o un amico. Poi, il concorrente riceve via via delle offerte più o meno allettanti dal ‘Dottore’. Inoltre, attenzione: non c’è più l’apparecchio vecchio stile con la cornetta, ma uno smartphone. Tuttavia, è il programma che torna nella sua versione originale, con qualche gustosa novità. Poi, in ogni appuntamento ci sono 20 rappresentanti delle 20 regioni italiane. E, inoltre, uno di loro sarà il concorrente protagonista della serata. Poi, il pacco contiene un premio che va da zero euro a un massimo di 300 mila euro. Inoltre, il concorrente estratto giocherà con al suo fianco un familiare o un amico.

“AFFARI TUOI” PUNTATA DI OGGI 17 APRILE 2023 GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO