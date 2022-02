Vuoi guardare il video di “Affari tuoi formato famiglia” RaiPlay puntata 26 febbraio 2022?

“Affari tuoi formato famiglia” RaiPlay puntata 26 febbraio 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“Affari tuoi formato famiglia” RaiPlay, puntata 26 febbraio 2022, è il game show con Amadeus. Poi, ogni appuntamento è suddiviso in due manche di gioco. Inoltre, nella prima gioca un concorrente insieme ai suoi parenti che aprono i pacchi. Inoltre, nella seconda il concorrente è un Vip e la vincita è devoluta in beneficenza. Poi, avversario dei concorrenti ‘pacchisti’ e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato ‘Dottore’. Comunque, è il game show con Amadeus. Poi, ogni appuntamento è suddiviso in due manche di gioco.

“AFFARI TUOI FORMATO FAMIGLIA” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 26 FEBBRAIO 2022

