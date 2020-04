Adriana Volpe si sfoga con la Elia dopo il GF Vip Crisi col marito “Situazione delicata perché lui ora è in Svizzera”

da liberoquotidiano.it

Tutto per la figlia Gisele. Adriana Volpe, in una diretta Instagram insieme ad Antonella Elia, con cui ha vissuto diverse settimane nella casa del Grande Fratello Vip, parla anche della sospetta crisi coniugale con il marito Roberto Parli. Uscita dal reality per la morte del suocero per coronaviurs, la Volpe ha confermato che lei e il marito stanno vivendo una quarantena da separati. Lui in Svizzera, dov’è scomparso il padre, e la presentatrice in Italia con la figlia.

“Penso che ne avrà ancora per un paio di settimane”, ha detto Adriana a proposito di Roberto. “C’è una situazione delicata che deve affrontare, è giusto che in questo momento sia concentrato sulle sue cose. Noi siamo qui, però con il cuore siamo là”. Non ci sarebbe, dunque, un motivo sentimenale alla base della separazione. “Siamo qui perché era fondamentale dare a mia figlia una vita più normale possibile. Quindi tornare nella nostra casa e riprendere possesso dei libri scolastici. Recuperare anche le giornate perse, perché abbiamo vissuto giorni difficili. Lei non seguiva le lezioni online, adesso abbiamo recuperato tutto”.

Adriana Volpe conduttrice su Canale 5 Giornalista “Non è detto”

da lanostratv.it

La popolarità raggiunta grazie al Grande Fratello Vip, dopo l’addio alla Rai, ha portato il pubblico a chiedere a gran voce uno sbarco di Adriana Volpe su Canale 5 alla conduzione di un programma. Lei stessa ha ammesso di desiderare una trasmissione tutta sua. Con un mix tra interviste, attualità e anche intrattenimento familiare semplice e posato adatto a tutti. Alessandro Cecchi Paone, tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, ha fatto sapere che la prossima stagione televisiva potrebbe essere molto diversa da quella che possiamo immaginare. “Non è affatto detto che la Volpe possa avere un suo programma”. Adriana Volpe è rimasta nel cuore dei telespettatori della rete ammiraglia del Biscione, dopo essere stata un concorrente molto positivo della quarta edizione del GF Vip. E la sua uscita improvvisa per la morte del suocero ha lasciato un vuoto evidente.

“Come farà a ricavarsi uno spazio?”

Il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha dichiarato che è difficile che Adriana Volpe possa condurre un nuovo programma su Canale 5. Dal momento che anche la televisione è flagellata dal coronavirus che ha portato a ridimensionare tutti i palinsesti e puntare sull’informazione. Giovanna da Reggio Emilia ha scritto a La Posta di Alessandro Cecchi Paone che il giornalista, opinionista e divulgatore scientifico cura per Nuovo Tv. “Come farà a ricavarsi uno spazio, visto che già ci sono altre conduttrici di primo piano come la De Filippi, D’Urso, Hunziker, Marcuzzi e Blasi?”

