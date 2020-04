Adriana Volpe risponde a Magalli dopo la richiesta di pace

Adriana Volpe risponde a Giancarlo Magalli dopo le dichiarazioni di giorni scorsi. La showgirl è stata fra i protagonisti più amati del Grande Fratello Vip e, dopo l’esperienza nel reality, ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Il conduttore de I Fatti Vostri, con cui si è scontrata più volte, ha infatti affermato in alcune interviste di voler fare pace con lei.Magalli ha confessato di volersi riavvicinare alla Volpe e mettere fine alla guerra – anche in tribunale – fra i due. “Io vorrei chiudere questa faccenda – ha spiegato al settimanale Oggi. E’ successo tutto solo perché caratterialmente non potevamo funzionare. Ormai sono passati anni, perché trascinarci in tribunale? In ogni caso, ho saputo che sta vivendo un momento difficile, un lutto in famiglia, e sono sinceramente dispiaciuto”.

La Volpe, come è noto, ha lasciato il GF Vip a causa delle condizioni di salute del suocero Ernesto. Il padre del marito, Roberto Parli, da qualche settimana era ricoverato in ospedale e quando si è aggravato Adriana ha scelto di abbandonare il gioco per stare accanto ai suoi cari.

Ecco perché Adriana Volpe non vuole riappacificarsi col conduttore

Adriana, considerata vincitrice morale del Grande Fratello Vip, ha risposto alla richiesta di Magalli in un’intervista a TvBlog. “Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti – ha spiegato -. Non a me. Probabilmente è una ‘pace mediatica’, perché non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure il mio numero ce l’ha – ha aggiunto -. Consentimi, invece, di ringraziare con il cuore in mano tutti i colleghi e gli amici. Molti dei quali, in maniera del tutto inaspettata, hanno inviato messaggi di vicinanza e solidarietà a me e alla mia famiglia”.

La Volpe ha poi chiarito il gossip secondo cui sarebbe in crisi con il marito Roberto Parli dopo l’uscita dal GF Vip. “Sono rimasta sorpresa dell’attenzione mediatica che si è creata intorno a me. Addirittura c’è chi controlla ‘chi segue chi’. Wow – ha commentato -. Come ho avuto modo di chiarire sui miei profili social, non sono proprio la regina della tecnologia. Devo aver combinato qualcosa per cui non vedevo molti dei profili a me più vicini, ma ho risolto presto tutto”.

