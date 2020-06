Adriana Volpe in crisi col marito Lui risponde su Instagram

da dilei.it

Non si placano le voci di una crisi tra Adriana Volpe e Roberto Parli. E’ già da tempo che si ipotizza che tra i due le cose non vadano esattamente a gonfie vele. E gli osservatori più attenti hanno notato degli indizi che confermerebbero i rumors. La conduttrice non ha mai fatto mistero del momento complicato che sta vivendo col marito – soprattutto dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip –. Confermato anche in una recente intervista al settimanale Chi. In questi giorni però la Volpe aveva portato tutta la famiglia alla festa reunion di Fabio Testi. Con lo scopo di mettere a tacere il gossip: la crisi, tuttavia, non sarebbe completamente rientrata.

A confermarlo i follower, che hanno notato su Instagram una risposta di lui che confermerebbe l’ipotesi di un periodo di difficoltà. A un fan che ha chiesto come mai non fosse a casa con la famiglia, lui avrebbe risposto: “Gira la domanda a lei”. Il messaggio – spiazzante – non lascia molto spazio all’interpretazione. E ha messo in allarme i fan della conduttrice, sempre più preoccupati per l’andamento della sua vita privata.

Il distaccato messaggio di auguri di Roberto Parli ad Adriana Volpe

Se da un lato la Volpe sta vivendo un momento particolarmente scoppiettante per quanto riguarda la sua carriera, che la vede pronta a tornare sul piccolo schermo, la vita sentimentale starebbe invece subendo qualche battuta d’arresto. Anche nel giorno del suo 47esimo compleanno i fan avrebbero notato, tra gli auguri di amici e altri vip, quelli del marito. Che a molti sono risultati un po’ forzati e poco romantici.

La Volpe e Parli nell’ultimo periodo hanno vissuto lontani. Prima per l’esperienza televisiva del Grande Fratello Vip, poi il periodo di lockdown. In cui lei è rimasta a Roma e lui a Lugano. Anche adesso la coppia non vivrebbe sotto lo stesso tetto, perché lui farebbe la spola tra la Svizzera e Montecarlo. Per il compleanno Roberto Parli aveva mandato un breve video alla moglie: “Ciao Adri, buon compleanno! Happy birthday to you! Ti mando baci, baci, baci. Ciao!”.

La risposta della conduttrice non si era fatta attendere: aveva infatti commentato il post del marito scrivendo: “Grazie… lontani, ma vicini!”. Per alcuni la dedica di Parli sarebbe stata tenera, altri invece l’hanno trovata fredda e distaccata. Solo il tempo darà le risposte sul rapporto tra Adriana Volpe e il marito. Quel che è certo è che i fan fanno tutti il tifo per lei.

