Adriana Volpe e Roberto Parli in crisi Spuntano nuovi indizi

Simona Tranquilli per lanostratv.it

Il Grande Fratello Vip è stato una prova dura per Adriana Volpe. La conduttrice non ha dovuto fare soltanto i conti con liti e invidie all’interno della casa di Cinecittà. Ma ha affrontato anche un grave lutto: quello del suocero. Adriana Volpe ha lasciato il reality appena appresa la notizia che le condizioni del padre del marito erano serie e subito dopo il GF Vip è partita per la Svizzera. La conduttrice in base quanto riportato sul settimanale Chi è stata per sedici giorni accanto al marito, Roberto Parli. E adesso sarebbe tornata a Roma con la figlia Gisele. In base quanto riportato dal nuovo numero della rivista di Alfonso Signorini, Adriana Volpe e Roberto Parli sarebbero al momento divisi. L’imprenditore è rimasto infatti a St. Moritz nella località di montagna dove viveva il padre. C’è aria di crisi tra loro?

Adriana Volpe in crisi con il marito? “Stanno vivendo un momento di sofferenza”

In questo momento oltre alla pandemia, Adriana Volpe e Roberto Parli stanno affrontando un grave lutto. Forse, in base quanto riportato dal settimanale Chi, la coppia sta vivendo anche un momento delicato della loro storia. Causato probabilmente da alcuni atteggiamenti avuti dalla conduttrice al GF Vip. “Roberto, che ha appena perso il padre, sta affrontando un momento delicato. Ma la franchezza di entrambi sarà il punto di partenza per chiarirsi quando saranno pronti a farlo”. Queste le parole riportate sulla nota rivista. Nelle due pagine dedicate a Adriana Volpe e al marito Roberto Parli si sottolinea che la conduttrice e l’imprenditore “stanno vivendo un momento di sofferenza”.

Adriana Volpe a Roberto Parli: “Ho parlato poco per non essere vulnerabile”

In una diretta su Instagram, a Chi Adriana Volpe ha confessato che il marito le ha svelato di essere stato molto geloso nel vederla interagire con i ragazzi al Grande Fratello Vip. E in particolare con Andrea Denver. La conduttrice è stata al centro anche di una polemica scaturita dal gossip di un presunto flirt passato con Zequila, che ha fatto una confessione di recente. Adriana Volpe ha però sottolineato in sua difesa: “Nella vita ho sempre protetto lui e Gisele. Quando sono entrata nella casa ho parlato poco di loro per non essere vulnerabile”. Intanto i diretti interessati non hanno mai parlato apertamente di una presunta crisi. Si tratta perciò di voci di corridoio ancora non confermate.

