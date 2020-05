Adriana Volpe e Giancarlo Magalli lite ai Fatti Vostri Roberta Morise prende posizione

Adriana Volpe e Giancarlo Magalli lite ai Fatti Vostri Roberta Morise prende posizione

da dilei.it

Roberta Morise sulla lite fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, iniziata a I Fatti Vostri, programma che attualmente conduce proprio la showgirl. L’ex compagna di Carlo Conti e conduttrice Rai molto apprezzata, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi. In cui ha commentato i contrasti che esistono ormai da tempo fra i due presentatori. Una discussione che scoppiò in diretta, ormai qualche anno fa, quando la Volpe rivelò con una battuta l’età di Magalli. La lite si spostò poi sui social e infine in tribunale, dove continua ancora oggi. Dopo la partecipazione al GF Vip, Adriana ha voltato pagina e presto condurrà un nuovo programma su TV8, mentre Giancarlo è ancora al timone de I Fatti Vostri insieme alla Morise.

“Sembrerà retorica, ma è la verità – ha raccontato la showgirl al settimanale di Alfonso Signorini -. In questi anni non ho mai sgomitato, né ho mai avuto manie di protagonismo e ho sempre fatto in modo che a parlare fosse solo il mio lavoro”. La Morise non si è tirata indietro quando le è stato chiesto dove si colloca nella lite Magalli-Volpe. “A bordo campo – ha risposto -. Conosco Giancarlo, per nulla Adriana. Trovarsi sul lavoro, d’altronde, non è facile. Non si amavano, succede. Andiamo avanti”.

“Ha avuto moltissime occasioni per contattarmi in questi anni e non lo ha mai fatto”

Nel frattempo la pace fra i due conduttori sembra ancora molto lontana. Magalli ha affermato di voler fare pace con la Volpe in un’intervista, ma sulla questione la showgirl è stata molto chiara. “Nei giorni scorsi c’è stata un’apertura da parte di Magalli, se l’ho sentito? Io no, e tu? – ha detto in un’intervista a Il Giornale -. Giancarlo ha annunciato ai giornali di volersi scusare con me, ma a questo non è seguito alcun contatto tra noi. Dal canto mio credo che non ce ne sia davvero bisogno. Ha avuto moltissime occasioni per contattarmi in questi anni e non lo ha mai fatto. Direi… Capitolo chiuso”.

Adriana ha intanto annunciato su Instagram il suo arrivo su TV8 dove condurrà un nuovo show mattutino. “Non vedo l’ora di entrare nelle vostre case insieme ad una squadra all’avanguardia targata Sky – ha svelato ai fan -. Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura accanto ad Alessio Viola. Sarò con voi in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì, da questa estate sempre insieme”.

EROS RAMAZZOTTI SMENTISCE IL FLIRT ROBERTA MORISE NON CI STA AVREI PREFERITO IL SILENZIO