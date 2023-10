12 Ottobre 2023

Vuoi guardare il video di “A tutto campo” puntata 13 ottobre 2023?

“A tutto campo” puntata 13 ottobre 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

Se sei uno degli appassionati dello sport che amano seguire storie di successo e talenti emergenti, non perderti la puntata di “A tutto campo” del 13 ottobre 2023. Questo programma di Rai Sport, poi, trasmesso su Rai 2 e disponibile su RaiPlay, si dedica all’esplorazione di tutti gli sport e presenta interviste e servizi originali per far conoscere campioni meno noti, ma sicuramente vincenti. Marco Mazzocchi, il conduttore, inoltre, ti guiderà attraverso un’avventura emozionante alla scoperta di questi talenti nascosti.

A tutto campo: Il programma sportivo che va oltre

“A tutto campo”, poi, è molto più di un semplice programma di Rai Sport. È una piattaforma che permette agli appassionati di sport di scoprire nuovi volti e storie di successo che altrimenti potrebbero rimanere nell’ombra. Poi, la puntata del 13 ottobre 2023 promette di portare in primo piano atleti e storie emozionanti che meriti di conoscere.

La puntata del 13 ottobre 2023: Un appuntamento da non perdere

La puntata di “A tutto campo” in onda il 13 ottobre 2023 sarà un’esperienza unica. Rai Sport ti porterà ospiti dal dietro le quinte degli sport meno noti ma altrettanto avvincenti, presentandoti interviste esclusive e servizi originali che metteranno in risalto i protagonisti di queste discipline.

Ospiti Speciali: Gli Atleti di Eccellenza

Una delle sorprese più attese della puntata sarà la presenza di ospiti speciali, atleti di eccellenza che condivideranno le loro esperienze e i loro successi. Non perdere l’opportunità di ascoltare direttamente da loro cosa significa essere un campione in uno sport meno noto ma altamente competitivo.

Dove guardare “A tutto campo”

Puoi sintonizzarti su Rai 2 per vedere la puntata in diretta il 13 ottobre 2023 o utilizzare RaiPlay per guardarla in streaming quando preferisci. Con la flessibilità offerta dalla piattaforma di streaming, non perderai mai un episodio di questo affascinante programma sportivo.

In conclusione, se sei un appassionato di sport e desideri scoprire nuovi talenti e storie di successo, non perdere la puntata di “A tutto campo” del 13 ottobre 2023 su Rai 2 e RaiPlay. Marco Mazzocchi ti guiderà in un viaggio emozionante alla scoperta di campioni meno noti ma altamente vincenti in tutti gli sport.

“A TUTTO CAMPO” PUNTATA 13 OTTOBRE 2023 GUARDA IL VIDEO

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

[the_ad_placement id=”adsense-in-feed”]