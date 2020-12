Vuoi guardare il video di “A tutta rete Rai 2” puntata 6 dicembre 2020?

“A tutta rete Rai 2” puntata 6 dicembre 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“A tutta rete Rai 2”, puntata 6 dicembre 2020, è la trasmissione in onda subito dopo il fischio finale delle partite delle 15.00. Condotto da Marco Lollobrigida, il programma vive essenzialmente sulle interviste dai campi e sulle conferenze stampa post match. Come si evince dal titolo, inoltre, uno spazio amplissimo lo avranno le piattaforme social.

Ormai elemento fondamentale anche nella narrazione sportiva. Comunque, è la trasmissione in onda subito dopo il fischio finale delle partite delle 15.00. Condotto da Marco Lollobrigida, il programma vive essenzialmente sulle interviste dai campi e sulle conferenze stampa post match. Come si evince dal titolo, inoltre, uno spazio amplissimo lo avranno le piattaforme social. Ormai elemento fondamentale anche nella narrazione sportiva. Perciò, è la trasmissione in onda subito dopo il fischio finale delle partite delle 15.00.

“A tutta rete Rai 2”, puntata 6 dicembre 2020, è la trasmissione in onda subito dopo il fischio finale delle partite delle 15.00. Condotto da Marco Lollobrigida, il programma vive essenzialmente sulle interviste dai campi e sulle conferenze stampa post match. Come si evince dal titolo, inoltre, uno spazio amplissimo lo avranno le piattaforme social. Ormai elemento fondamentale anche nella narrazione sportiva.

Comunque, è la trasmissione in onda subito dopo il fischio finale delle partite delle 15.00. Condotto da Marco Lollobrigida, il programma vive essenzialmente sulle interviste dai campi e sulle conferenze stampa post match. Come si evince dal titolo, inoltre, uno spazio amplissimo lo avranno le piattaforme social. Ormai elemento fondamentale anche nella narrazione sportiva. Perciò, è la trasmissione in onda subito dopo il fischio finale delle partite delle 15.00.

“A TUTTA RETE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 6 DICEMBRE 2020

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO