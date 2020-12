Vuoi guardare il video di “A riveder le stelle Rai 1”?

“A riveder le stelle Rai 1” (VIDEO)

da raiplay.it

“A riveder le stelle Rai 1” è un racconto dei grandi contenuti dell’opera e dell’arte. Un susseguirsi, poi, di arie, duetti e terzetti raccolti per tema e raccontati con trovate di grande effetto scenico. Tra la tecnologia e il video, da un lato, e, inoltre la grande macchina teatrale scaligera dall’altro. Diversi artisti di fama internazionale, poi, introducono via via i diversi temi, posti, per brevi letture, nei luoghi del teatro sconosciuti al grande pubblico.

Comunque, è un racconto dei grandi contenuti dell’opera e dell’arte. Un susseguirsi, poi, di arie, duetti e terzetti raccolti per tema e raccontati con trovate di grande effetto scenico. Tra la tecnologia e il video, da un lato, e, inoltre la grande macchina teatrale scaligera dall’altro. Diversi artisti di fama internazionale, poi, introducono via via i diversi temi, posti, per brevi letture, nei luoghi del teatro sconosciuti al grande pubblico. Tuttavia, è un racconto dei grandi contenuti dell’opera e dell’arte. Un susseguirsi, poi, di arie, duetti e terzetti.

“A riveder le stelle Rai 1” è un racconto dei grandi contenuti dell’opera e dell’arte. Un susseguirsi, poi, di arie, duetti e terzetti raccolti per tema e raccontati con trovate di grande effetto scenico. Tra la tecnologia e il video, da un lato, e, inoltre la grande macchina teatrale scaligera dall’altro. Diversi artisti di fama internazionale, poi, introducono via via i diversi temi, posti, per brevi letture, nei luoghi del teatro sconosciuti al grande pubblico.

Comunque, è un racconto dei grandi contenuti dell’opera e dell’arte. Un susseguirsi, poi, di arie, duetti e terzetti raccolti per tema e raccontati con trovate di grande effetto scenico. Tra la tecnologia e il video, da un lato, e, inoltre la grande macchina teatrale scaligera dall’altro. Diversi artisti di fama internazionale, poi, introducono via via i diversi temi, posti, per brevi letture, nei luoghi del teatro sconosciuti al grande pubblico. Tuttavia, è un racconto dei grandi contenuti dell’opera e dell’arte. Un susseguirsi, poi, di arie, duetti e terzetti.

“A RIVEDER LE STELLE” GUARDA IL VIDEO

“RAI 1 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO