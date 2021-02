Vuoi guardare il video di “A grande richiesta Parlami d’amore”?

“A grande richiesta Rai 1 Parlami d’amore” (VIDEO)

da raiplay.it

“A grande richiesta Rai 1 Parlami d’amore” è il programma che, alla vigilia di San Valentino, celebra in compagnia di Veronica Pivetti e Paolo Conticini, il linguaggio immortale delle canzoni. Amore per sempre, amore perduto, amore impossibile e, poi, amore a prima vista. Una playlist, inoltre, di 24 canzoni divise in 4 filoni tematici. Raccontate, poi, attraverso la voce di interpreti molto amati dal pubblico. Comunque, è il programma che, alla vigilia di San Valentino, celebra in compagnia di Veronica Pivetti e Paolo Conticini, il linguaggio immortale delle canzoni.

