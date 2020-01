Vuoi guardare il video di “90 minuto Rai 2” puntata 6 gennaio 2020?

“90 minuto Rai 2” puntata 6 gennaio 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 6 gennaio 2020, è andata in onda una puntata di “90 minuto Rai 2”, il programma dedicato al campionato di Serie A, che si divide in due parti. La prima parte, condotta da Simona Rolandi, si chiama ‘La Tribuna’. E’ un talk su tutti i temi della giornata calcistica. Dalla Serie A alla Serie B, fino al calcio femminile. In studio, ospiti fissi Milena Bertolini, Luca Toni, Gianfranco Teotino, Gianni Cerqueti ed Enrico Varriale.

“90 MINUTO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 6 GENNAIO 2020

