50 film da guardare su Disney+ – Lista aggiornata a luglio 2021

Disney+, la piattaforma streaming della Disney, è arrivata anche in Italia. Il catalogo è ricchissimo: oltre all’archivio Disney ci sono i film della Marvel, quelli di Star Wars, i titoli Pixar e i documentari di National Geographic, per un totale di migliaia di ore di intrattenimento in costante aggiornamento. Orientarsi e scegliere cosa guardare potrebbe non essere semplicissimo, , quindi qui trovate alcuni titoli da non perdere tra novità imperdibili e grandi classici da recuperare.

Le novità di Disney+ di luglio

“Black Widow” dal 9 luglio con accesso VIP

“Jungle Cruise” dal 30 luglio con accesso VIP

“Alita – Angelo della battaglia” dal 9 luglio

“I love shopping” dal 16 luglio

“Atto di fede” dal 23 luglio

“Allarme rosso” dal 23 luglio

I film da vedere su Disney+

1 – Luca

Genere: animazione

La Pixar stavolta ci porta sulla riviera ligure negli anni ‘60 con “Luca”, film che racconta la storia di un giovane mostro marino che insieme al suo nuovo migliore amico si spinge fino alla terraferma per provare a vivere un’estate italiana, fingendo di essere un normale essere umano. Lo aspettano giornate piene di disavventure, gelato e corse in scooter.

2 – Crudelia

Genere: commedia drammatica

Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli Anni 70, “Crudelia” racconta le origini di Crudela De Mon e segue le vicende di Estella (Emma Stone), ragazza intelligente e creativa decisa a farsi un nome nel mondo della moda con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra.

Un giorno, il suo talento cattura l’attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e raffinata (Emma Thompson). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente e vendicativa Crudelia.

3 – Nomadland

Genere: drammatico

Vincitore del Golden Globe per il miglior film drammatico e per la miglior regia, “Nomadland” è un film di Chloé Zhao basato sul libro “Nomadland. Un racconto d’inchiesta” e racconta la storia di Fern (Frances McDormand), che dopo il collasso economico di una città aziendale in Nevata, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

4 – La forma dell’acqua

Genere: fantastico/drammatico

In un laboratorio governativo troviamo Elisa (Sally Hawkins), affetta da mutismo e isolata dal resto del mondo. Con la collega Zelda (Octavia Spencer) scopre un esperimento top secret: una creatura anfibia antropomorfa con la quale Elisa entra presto in sintonia, tanto che farà di tutto per salvarla dal futuro che il governo ha in serbo per lei.

5 – Raya e l’ultimo drago

Genere: animazione

Disponibile solo a pagamento, “Raya e l’ultimo drago” è ambientato nel mondo di Kumandra, dove un tempo umani e draghi vivevano in armonia prima che i draghi si sacrificassero per salvare l’umanità da una terribile minaccia. Cinquecento anni dopo, quella stessa minaccia è tornata e dovrà essere la guerriera Raya a trovare l’ultimo drago per riunire il suo popolo diviso.

6 – La favorita

Genere: in costume

Nei primi anni del XVIII secolo, l’Inghilterra è in guerra contro la Francia. La sovrana britannica Anna (Olivia Colman), tra gotta e continui sbalzi d’umore, fatica a gestire i problemi del regno e per questo a governare realmente il paese è lady Sarah Churchill (Rachel Weisz), sua amica intima e amante. Ma un giorno arriva a corte una lontana cugina di Sarah, Abigail (Emma Stone), arrampicatrice sociale che farà di tutto per diventare la nuova favorita della regina.

7 – Copia originale

Genere: biografico/drammatico

Copia originale racconta la storia vera di Lee Israel (Melissa McCarthy), biografa americana caduta in disgrazia. Dopo essere stata licenziata dall’azienda dove lavorava come correttrice di bozze, si ritrova sul lastrico, impossibilitata perfino a pagare l’affitto. Quando il veterinario rifiuta di visitare il suo gatto perché non ha abbastanza soldi, Lee decide allora di usare il suo talento per la scrittura in maniera poco ortodossa: inizia a falsificare lettere di scrittori famosi per venderle ai collezionisti.

Il film è ispirato al libro biografico della vera Lee Israel (intitolato “Can you ever forgive me?”, che è anche il titolo originale della pellicola), in cui la biografa-falsaria racconta tutti i dettagli della sua attività criminale.

8 – Grand Budapest Hotel

Genere: commedia

Ambientato tra la prima e la seconda guerra mondiale, “Grand Budapest Hotel” è un film di Wes Anderson che racconta le avventure del concierge di un albergo, Monsieur Gustave, e del suo lobby boy, Zero Moustafa, quando il primo viene improvvisamente in possesso di una cospicua eredità lasciata da una delle sue ricchissime amanti.

9 – Il diritto di contare

Genere: biografico

Basato su un libro, “Il diritto di contare” racconta la vera storia di Katherine Johnson (Taraji P. Henson), matematica, scienziata e fisica afroamericana che durante i profondamente razzisti e sessisti anni ‘60 collaborò con la NASA per calcolare le traiettorie del Programma Mercury e di Apollo 11. Accanto a lei, le colleghe Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) e la calcolatrice e aspirante ingegnera Mary Jackson (Janelle Monáe).

10 – Colpa delle stelle

Genere: drammatico

Basato sul best seller di John Green, “Colpa delle stelle” racconta la storia d’amore tra Hazel (Shailene Woodley) e Augustus (Ansel Elgort), adolescenti malati di cancro che fanno amicizia a un gruppo di supporto. Insieme vanno alla ricerca dello scrittore preferito di lei.

11 – Onward – Oltre la magia

Genere: animazione

“Onward – Oltre la magia” è un film Disney-Pixar del 2020 che racconta il viaggio di due fratelli, Barley e Ian, due elfi che si imbarcano in un’avventura alla ricerca di un artefatto magico in grado di riportare in vita per ventiquattr’ore il loro papà. Nella versione originale, i due fratelli hanno le voci di Chris Pratt e Tom Holland.

12 – Tre uomini e una gamba

Genere: commedia

Su Disney+ ci sono anche i film più famosi del celebre trio comico di Aldo Giovanni e Giacomo. Come “Tre uomini e una gamba”, il loro indimenticabile esordio cinematografico. Co-diretto dal trio insieme a Massimo Venier, il film (ormai diventato un cult) segue i tre in un viaggio in macchina da Milano a Gallipoli, dove Giacomo sposerà la fidanzata, figlia dell’insopportabile cavalier Eros Cecconi (già suocero di Aldo e Giovanni). Sulla strada però incontrano Chiara, di cui presto Giacomo si innamora. Nel film ci sono alcuni degli sketch comici più famosi del trio.

13 – Chiedimi se sono felice

Genere: commedia drammatica

Il film di maggior successo al botteghino di Aldo Giovanni e Giacomo è “Chiedimi se sono felice”, del 2000. I tre abitano a Milano e fanno lavori insoddisfacenti, ma sognano in grande: decidono di allestire uno spettacolo teatrale, il Cyrano de Bergerac. La situazione si complica quando Giovanni conosce Marina, di cui si innamora.

14 – Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali

Genere: fantastico

Diretto da Tim Burton, questo film è l’adattamento del romanzo “la casa dei bambini speciali di Miss Peregrine”. Racconta la storia di Jake, adolescente americano che, seguendo le istruzioni del nonno, si ritrova in Galles. Lì attraversa un anello temporale che lo porta nel 1943, in un istituto che raccoglie bambini dagli strani poteri sotto la guida di Miss Peregrine. Ma qualcuno li minaccia.

15- Mulan

Genere: avventura

Doveva arrivare a marzo al cinema, ma l’emergenza Covid ha costretto la Disney a posticipare l’uscita del remake in live action di “Mulan”. Adesso il film di Niki Caro arriva direttamente in streaming senza passare dalle sale, in una nuova formula a pagamento (21.99 euro in aggiunta al normale costo dell’abbonamento). Il film sarà più in linea con la ballata cinese che ha ispirato anche il cartone animato (il draghetto Mushu, ad esempio, non ci sarà).

16 – Frozen 2

Genere: animazione

Sequel dell’acclamato “Frozen”, questo secondo capitolo vede la regina Elsa partire in una missione alla ricerca dell’origine dei suoi poteri magici. Con lei ci sono anche la sorella Anna, il pupazzo di neve Olaf, Kristoff e l’alce Sven. Alla regia, i due registi del primo film: Chris Buck e Jennifer Lee.

17 – The Greatest Showman

Genere: musical

“The greatest showman” è un musical ispirato alla vita di P.T. Barnum, imprenditore e circense statunitense noto soprattutto per aver creato il circo chiamato “The greatest show on Earth”, con ben quattro palcoscenici, che affascinò il pubblico di tutto il mondo. A interpretare P.T. Barnum è Hugh Jackman. Nel cast anche Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya e Rebecca Ferguson.

18 – Howard

Genere: documentario

“Howard: la vita, le parole” è un documentario su Howard Ashman, il brillante paroliere dietro a classici Disney come “Aladdin”, “La Bella e la Bestia”, “La Sirenetta” e creatore di musical tra cui “La piccola bottega degli orrori”. Con materiale d’archivio mai visto prima, filmati e fotografie personali, nonché interviste con gli amici e la famiglia di Howard, il film getta uno sguardo intimo sulla vita della leggenda Disney, sulla sua sensibilità creativa e su tutto il processo dietro la sua musica. Dall’infanzia a Baltimora fino agli anni formativi a New York e la sua morte prematura a causa dell’AIDS, il film approfondisce il viaggio che lo ha portato a diventare il paroliere dietro alcuni dei classici d’animazione più amati e conosciuti al mondo.

19 – Hamilton

Non un film, ma una registrazione dal vivo che ci permette di vivere l’emozione di “Hamilton”, il musical dei record scritto e interpretato da Lin-Manuel Miranda. Vincitore di undici Tony, un Grammy, sette Olivier e un premio Pulitzer, “Hamilton” ha debuttato nel 2015 e ha subito riscosso un incredibile successo di critica e pubblico. Utilizzando generi musicali moderni come l’hip hop e il rap, “Hamilton” racconta la storia di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti nonché il primo segretario del tesoro americano, soffermandosi in particolare sul suo ruolo nella guerra d’indipendenza e la sua carriera in politica fino alla morte per mano di Aaron Burr.

20 – Spie sotto copertura

Lance Sterling è la migliore spia sulla piazza: famoso e acclamato da tutti, nel corso della sua sfavillante carriera ha salvato il mondo più e più volte. Come ogni spia che si rispetti, può contare su gadget supertecnologici per portare a termine le sue missioni. Un giorno però ingerisce per sbaglio il “travestimento biodinamico” messo a punto dal giovane scienziato Walter Beckett, ancora in fase di sperimentazione, e si trasforma in un piccione. Riuscirà a salvare il mondo anche in queste nuove sembianze?

21 – Black is king

Scritto, prodotto e diretto da Beyoncé, “Black is king” è un visual album che reimmagina i temi del Re Leone celebrando i viaggi delle famiglie nere nel corso del tempo attraverso un racconto incentrato sul percorso di un giovane re tra tradimento, amore e ricerca della propria identità.

22 – Artemis Fowl

All’uscita del primo libro della saga di Artemis Fowl, nel 2001, si è subito iniziato a parlare di un film. Tra una cosa e l’altra però ci sono voluti quasi vent’anni, e a giugno finalmente arriva l’adattamento del primo romanzo, con la regia di Kenneth Branagh. Artemis Fowl è un dodicenne prodigio, un piccolo genio criminale deciso a mettere le mani sull’oro del Piccolo Popolo. Quindi rapisce un’elfa, l’agente Spinella Tappo, per chiedere un riscatto. Nel cast, oltre all’esordiente Ferdia Shaw, anche Colin Farrell, Judi Dench e Josh Gad.

23 – Ritorno al Bosco dei 100 acri

Winnie the Pooh non ha davvero bisogno di presentazioni: il pigro orsetto goloso di miele ha accompagnato l’infanzia di molti di noi, e su Disney+ sono parecchi i titoli a lui dedicati. Il più recente è un film in live action che parla tanto agli adulti quanto ai bambini: Christopher Robin (Ewan McGregor) è cresciuto e il mondo l’ha reso un uomo triste e serio che ha poco tempo per la famiglia ed è troppo preso dal lavoro. Almeno finché Winnie non finisce catapultato a Londra: per riuscire a tornare al Bosco dei 100 acri ha bisogno di Christopher, che controvoglia si ritrova a intraprendere un viaggio che lo aiuterà a ritrovare se stesso.

24 – L’era glaciale

Su Disney+ ci sono anche i film de “L’era glaciale”, sulle avventure di uno sgangherato gruppo di animali preistorici composto dal mammut Manfred detto Manny (doppiato da Leo Gullotta), dal bradipo Sid (Claudio Bisio) e dalla tigre dai denti a sciabola Diego (Pino Insegno). Nel primo capitolo del franchise, Manny e Sid si incontrano e, per uno scherzo del destino, si ritrovano a dover fare da balia a un neonato miracolosamente scampato all’attacco del branco di tigri capitanato da Diego.

25 – Rogue One

Ambientato poco tempo prima degli eventi di “Star Wars: episodio IV: Una nuova speranza”, “Rogue One” è un film del 2016 che segue la missione di un improbabile gruppo di eroi incaricato di trafugare i piani della Morte Nera, nuova temibile arma dell’Impero in grado di distruggere interi pianeti. Nel cast ci sono Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn e Mads Mikkelsen.

26 – Pretty princess

Tratto dal primo libro della saga per ragazzi “The Princess Diaries” di Meg Cabot, “Pretty Princess” è una commedia romantica del 2001 con Anne Hathaway (all’epoca diciannovenne) nei panni di Mia Thermopolis, adolescente americana che scopre di essere l’erede al trono del principato di Genovia, in Europa. A rivelarle la verità è la nonna, la regina Clarisse Renaldi (Julie Andrews), che cerca di istruirla dandole lezioni di etichetta.

27 – Oceania

Vaiana è la principessa di un’isoletta polinesiana ed è destinata a guidare la sua gente, popolo di esploratori che per un motivo misterioso hanno abbandonato il mare per rifugiarsi in pianta stabile sulla terraferma. Vaiana viene scelta dall’oceano stesso per riportare un’antica reliquia alla dea Te Fiti, unico modo per salvare la sua gente. Parte quindi all’avventura e va alla ricerca del semidio Maui nella speranza che l’aiuti a compiere la sua missione.

28 – Flubber

Robin Williams è il protagonista di questo film del 1997. Interpreta il bizzarro ma geniale professor Philip Brainard, scienziato che sta per inventare una portentosa nuova forma di energia nella speranza di farci abbastanza soldi da salvare dalla chiusura la scuola dove insegna la sua fidanzata. Mentre sta completando la formula, dà vita a Flubber, un organismo gelatinoso incredibilmente elastico che inizia a combinare guai.

29 – Avatar

Su Disney+ c’è anche “Avatar”, film del 2009 scritto e diretto da James Cameron. Nel 22esimo secolo, gli esseri umani stanno colonizzando Pandora, una lussureggiante luna abitabile nel sistema stellare di Alfa Centauri, per poter estrarre un potente minerale usato come superconduttore. Un ex marine viene assoldato per raccogliere informazioni sul pianeta e sui Na’vi, specie indigena umanoide: deve muoversi su Pandora tramite un avatar con le sembianze di uno di loro. Lì conosce la principessa dei Na’vi e instaura con lei un profondo legame.

30 – Toy Story 4

Da non perdere su Disney+ c’è l’ultimo capitolo della saga di Toy Story. Uscito al cinema nel 2019, racconta di un Woody un po’ in crisi: Andy è al college e la piccola Bonnie sta iniziando la scuola materna e non ha occhi che per Forky, giocattolo creato da lei stessa assemblando oggetti trovati nella spazzatura. Durante un viaggio on the road, Forky si perde e Woody si lancia al suo inseguimento, finendo con il ritrovare la mai dimenticata pastorella Bo Peep, che non vede da anni. Il loro incontro lo porterà a riflettere su se stesso e sul suo ruolo di giocattolo.

31 – Star Wars IX – L’ascesa di Skywalker

Su Disney+ è disponibile anche il capitolo finale della nuova trilogia di “Star Wars”, uscito al cinema a Natale 2019. Nel film torna un cattivo d’eccezione, Palpatine, intenzionato a portare Rey (Daisy Ridley) al lato oscuro. Al suo servizio c’è anche Ben Solo (Adam Driver), la cui fedeltà al Nuovo Ordine sta però iniziando a vacillare. Nel cast ritroviamo anche John Boyega, Oscar Isaac, Mark Hamill, Anthony Daniels e Naomi Ackie. E poi anche Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran e Billy Dee Williams.

32 – Avengers: Endgame

Il grande finale della Saga dell’Infinito dei film Marvel vede gli Avengers tentare il tutto per tutto per riportare in vita la metà dell’umanità e dell’universo annientata dal temibile Thanos con il Guanto dell’infinito. Una conclusione epica e drammatica che ha fatto schizzare il film in vetta al box office, diventando il film di maggiore incasso nella storia del cinema. Nel cast, tra gli altri, ritroviamo gli Avengers originali: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Jeremy Renner.

33 – Coco

Miguel Rivera ha dodici anni e sogna di diventare un grande musicista. Ma nella sua famiglia la musica è proibita per colpa del trisnonno, che tanti anni prima abbandonò moglie e figlia per girare il mondo e diventare una star. Dopo essere finito per errore nell’Aldilà nel Día de los Muertos, quando gli spiriti dei defunti possono visitare il regno dei vivi, dovrà ottenere una benedizione entro l’alba per riuscire a tornare nel regno dei vivi. Miguel si lancia così alla ricerca del grande musicista Ernesto de la Cruz, sperando di ottenere una benedizione proprio da lui. “Coco” è un film bellissimo e toccante sull’importanza della memoria e del ricordo dei nostri cari.

34 – Alla ricerca di Nemo

“Alla ricerca di Nemo” è un film Pixar del 2003 che racconta la storia di Marlin, pesce pagliaccio che si imbarca in un lungo viaggio nelle profondità dell’oceano per trovare suo figlio Nemo, recuperato da un sub e finito nell’acquario di un dentista a Sydney. Ad aiutare Marlin c’è anche la sbadata Dory (doppiata da Paola Cortellesi), pesce chirurgo femmina che soffre di perdita di memoria a breve termine.

35 – Nightmare before Christmas

Su Disney+ c’è anche “Nightmare before Christmas”, film di Henry Selick basato su un soggetto di Tim Burton. Realizzato con la tecnica stop motion, il film ruota attorno allo scheletro Jack Skeletron, che vive nel Paese di Halloween ed è stanco della solita routine. Dopo aver scoperto il Paese del Natale, decide di portare la festa anche nella sua città: per riuscirci, organizza il rapimento dello stesso Babbo Natale. La voce di Jack è quella di Renato Zero.

36 – Hocus Pocus

Su Disney+ c’è anche l’indimenticabile “Hocus Pocus” di Kenny Ortega, con protagoniste Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy nei panni delle sorelle Sanderson, tre streghe che, trecento anni dopo essere state giustiziate, tornano in vita nella notte di Halloween e ne combinano di tutti i colori.

37 – Quel pazzo venerdì

Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan sono Tess e Anna, mamma e figlia. La prima è una psicologa stakanovista prossima a risposarsi; la seconda è un’adolescente che suona in una rockband. Le due non sono mai d’accordo su niente e litigano di continuo. Un giorno, in seguito a uno strano intervento mistico, si risvegliano l’una nel corpo dell’altra.

38 – Biancaneve e i sette nani

Torniamo alle origini: “Biancaneve e i sette nani” è stato il primo lungometraggio prodotto dalla Disney Pictures, nonché il primo film girato completamente a colori. L’idea di creare una versione animata della celebre fiaba era venuta a Walt Disney quando aveva appena quindici anni, e per girarlo dovette addirittura ipotecare casa per gli enormi costi di produzione. Una produzione particolarissima: per aiutare i disegnatori (ben 750!) a creare movimenti realistici, in studio giravano veri animali.

39 – Mrs. Doubtfire

Robin Williams è il protagonista di questo film del 1993 diretto da Chris Columbus. Interpreta Daniel Hillard, doppiatore cinematografico che, dopo il divorzio, non ottiene l’affidamento dei figli. Per poterli vedere più spesso allora si trasforma della signora Doubtfire, eccentrica donna di servizio che diventa la loro tata.

40 – Una notte al museo

New York, Museo di storia naturale. Larry Daley (Ben Stiller) ottiene il posto di custode notturno, ma durante il suo primo turno finisce per addormentarsi. Quando si risveglia, scopre che tutto ciò che è esposto al museo ha preso vita, dallo scheletro di un t-rex a un leone impagliato. Tra incontri con la statua di cera di Teddy Roosevelt (Robin Williams) e la miniatura di Jedediah Smith (Owen Wilson), il nuovo lavoro di Larry si rivelerà più movimentato del previsto.

41 – Edward mani di forbice

Diretto da Tim Burton nel 1990, “Edward mani di forbice” segna l’inizio della lunga collaborazione tra il regista e Johnny Depp, che qui interpreta un ragazzo artificiale con lame da forbici al posto delle mani. Nonostante l’aspetto pericoloso, è una persona gentile e per questo viene ospitato da una normale famiglia in un quartiere residenziale. Presto si innamora della giovane Kim (Winona Ryder).

42 – Lilli e il Vagabondo (2019)

Ci ricordiamo tutti il grande classico d’animazione Disney del 1955. Tra le produzioni originali di Disney+ c’è un nuovo remake in live action, con cani veri al posto di quelli bidimensionali a cui eravamo abituati. La storia però è sempre la stessa: Lilli è una cocker spaniel abituata alla vita domestica della famiglia medio-borghese che l’ha adottata, mentre Biagio è uno schnauzer randagio di città. I due si incontrano e si innamorano scoprendo l’uno il mondo dell’altra.

43 – Il cowboy con il velo da sposa

Forse i più giovani non sanno che “Genitori in trappola” con Lindsay Lohan è un remake di un film del 1961. Su Disney+ li trovate entrambi, ma vale la pena guardare il film originale che nulla ha da invidiare alla versione del 1998: la storia è quella di Susan e Sharon (interpretate entrambe da Hayley Mills), due gemelle separate alla nascita che si ritrovano per caso nello stesso campeggio estivo.

Inizialmente nemiche giurate, alla fine fanno amicizia e scoprono che i genitori le hanno divise quando si sono separati: Susan vive con il padre in un ranch in California, Sharon sta con la madre in un’elegante villa a Boston. Decidono quindi di prendere l’una il posto dell’altra per vedere il genitore che non hanno mai conosciuto e incastrare entrambi, costringendoli poi a rivedersi e, chissà, magari anche a riappacificarsi.

44 – 10 cose che odio di te



Rivisitazione in chiave moderna della commedia di Shakespeare “La bisbetica domata”, “10 cose che odio di te” è una commedia romantica del 1999 con protagonisti Julia Stiles e Heath Ledger. Patrick (Ledger), il ribelle della scuola, viene pagato per corteggiare e conquistare Kat, intellettualoide dal brutto carattere. Ma quella che doveva essere una finzione diventa realtà quando Patrick riesce ad avvicinarsi al lato umano di Kat.

45 – Le follie dell’imperatore

Se siete stanchi dei soliti personaggi impavidi, generosi e gentili che fanno generalmente da protagonisti dei film d’animazione Disney, per voi c’è “Le follie dell’imperatore”, spassosissimo film del 2000. Racconta la storia di Kuzco, un imperatore inca egocentrico, egoista e meschino. Dopo essere stato erroneamente trasformato in un lama dalla sua consigliera Yzma che voleva in realtà avvelenarlo, deve affidarsi a Pacha, gentile contadino a capo del villaggio che Kuzco vuole distruggere per costruire la sua nuova piscina. Lo aspetta così un viaggio folle in cui dovrà imparare il valore dell’altruismo e dell’amicizia.

46 – Iron Man

Su Disney+ ci sono anche tutti i film Marvel. Potete riguardare il vostro preferito oppure riguardarli tutti, ma in questo caso meglio andare con ordine e partire da “Iron Man”, il film che ha lanciato la febbre dei cinecomic e dato il via alla Fase Uno dell’universo cinematografico Marvel (oltre a rilanciare la carriera del suo protagonista, Robert Downey Jr.). Il film ruota attorno allo scienziato e imprenditore miliardario Tony Stark, che in seguito a un rapimento costruisce un’armatura meccanizzata tecnologicamente avanzata e diventa il supereroe noto come Iron Man.

47 – La maledizione della prima luna

Su Disney+ c’è anche tutta la saga de “I pirati dei Caraibi”. Il primo capitolo, “La maledizione della prima luna”, è uscito nel 2003 (l’ultimo, “La vendetta di Salazar”, è del 2017). Quando Barbossa e la sua ciurma rapiscono Elizabeth (Keira Knightley) per impossessarsi del ciondolo che ha al collo, legato alla maledizione che li ha trasformati in non-morti, saranno il fabbro Will (Orlando Bloom) e il bizzarro pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) cercare di salvarla.

48 – Pomi d’ottone e manici di scopa

Nel vasto catalogo Disney+ ci sono anche vecchi classici intramontabili come “Pomi d’ottone e manici di scopa”, film del 1971 con Angela Lansbury e David Tomlinson (il signor Banks di “Mary Poppins”). Realizzato con una tecnica combinata di live action e animazione, racconta di tre fratelli che durante il Blitz su Londra si trasferiscono nella più sicura campagna inglese. Qui vengono presi in custodia da Eglantine Price, apparentemente noiosa signora che si rivela però essere un’apprendista strega. Con lei si imbarcano in un’avventura che, grazie al pomo incantato di un letto, li porterà fino alla lontanissima isola di Naboombu.

49 – Toy Story

L’ultimo film sfornato dalla Pixar è “Toy Story 4”, che però deve ancora arrivare su Disney+. Possiamo ingannare l’attesa riguardando il primo capitolo della saga, che è anche il primissimo lungometraggio Pixar nonché forse il film simbolo dello studio di animazione. In un mondo come il nostro, in cui però i giocattoli sono esseri senzienti che vivono la loro vita quando nessuno li guarda, il pupazzetto cowboy Woody si sente minacciato dall’arrivo dell’astronauta Buzz Lightyear, più tecnologicamente avanzato di lui e nuovo favorito del “suo” bambino, Andy. Ma dovranno unire le forze.

50 – Star Wars VIII: Gli ultimi Jedi

Nell’attesa che su Disney+ arrivi anche l’ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, possiamo ricordarci dove eravamo arrivati riguardando “Star Wars 8 – Gli ultimi Jedi”, film del 2017 diretto da Rian Johnson. Rey (Daisy Ridley) cerca l’aiuto di Luke Skywalker (Mark Hamill), mentre Leia (Carrie Fisher), Poe (Oscar Isaac) e Finn (John Boyega) cercano di mettere in salvo la flotta della Resistenza dagli attacchi del Primo Ordine.

