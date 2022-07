Vuoi guardare il video di “20 anni che siamo italiani” RaiPlay puntata 3 luglio 2022?

“20 anni che siamo italiani” RaiPlay puntata 3 luglio 2022 (VIDEO)

da raiplay.it

“20 anni che siamo italiani” RaiPlay, puntata 3 luglio 2022, è il programma con Gigi D’Alessio, Vanessa Incontrada e i loro grandi ospiti. Poi, è un emozionante racconto dei loro primi 20 anni da italiani. E, inoltre, di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Poi, è uno show unico e originale tra momenti celebrativi e di riflessione. Il tutto, inoltre, avvolto in un’atmosfera leggera e spassosa.

“20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI” RAIPLAY GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 3 LUGLIO 2022

